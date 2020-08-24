Награду Михалок получил во время торжественной церемонии в честь Дня Независимости Украины.
Момент вручения он опубликовал в своем Instagram.
“Спасибо тебе, ты молодец!”, – сказал Зеленский во время награждения.
“Президент Украины Владимир Зеленский вручил Сергею Михалку почетное звание “Заслуженного артиста Украины”. Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь!”, – написал Михалок.
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Президент Украины Владимир Зеленский вручил Сергею Михалку почетное звание «Заслуженного артиста Украины». Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь! ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #владимирзеленский #зеленский #президент #заслуженныйартистукраины
Сергей Михалок – автор песни “Воины света”, который стал одним из гимнов украинской Революции Достоинства. Также он неоднократно высказывался против действующей власти в Беларуси и подвергался преследованиям. С 2014 года живет в Украине.
- Ранее поклонники Михалка были возмущены его молчанием и ждали реакции на протесты в Беларуси. Певец отреагировал спустя три дня после их начала.