Награду Михалок получил во время торжественной церемонии в честь Дня Независимости Украины.

Момент вручения он опубликовал в своем Instagram.

“Спасибо тебе, ты молодец!”, – сказал Зеленский во время награждения.

“Президент Украины Владимир Зеленский вручил Сергею Михалку почетное звание “Заслуженного артиста Украины”. Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь!”, – написал Михалок.

Сергей Михалок – автор песни “Воины света”, который стал одним из гимнов украинской Революции Достоинства. Также он неоднократно высказывался против действующей власти в Беларуси и подвергался преследованиям. С 2014 года живет в Украине.