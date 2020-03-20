Об этом Гордон заявил в видеообращении на своем Youtube-канале.

При этом журналист опубликовал ссылку на полное интервью с Илларионовым.

В самом интервью российский экономист и бывший советник Владимира Путина предрекает крах действующей украинской власти и конкретно Президенту Владимиру Зеленскому.

“Он случайно попал на эту должность. И самая большая проблема с ним, что он не по злобе, но как говорит пословица “благими намерениями дорога в ад вымощена. Не понимая последствий своих действий, он ввел в заблуждение, он обманул украинское общество. Он пообещал украинскому обществу то, что он не сможет ему дать“, – говорит он о Зеленском.

По мнению Илларионова, своими “действиями и бездействиями” Зеленский наносит большой ущерб Украине.

На вопрос о том, есть ли шанс у Зеленского, российский специалист заявил, что 10 месяцев было бы уже достаточно для овладения искусством государственного управления, а также понимая того, что нужно делать.

“Прошло 10 месяцев, ни одного признака того, что он овладел элементарными азами государственного управления и понимания того, что окружает, нет. Это означает, что он не в состоянии научиться. Это означает, что чем он будет дольше находиться на этом посту, тем больше ущерба он нанесет Украине“, – считает Илларионов.

Также экс-советник Путина сказал, что на “нормандской встрече” в Париже Президент Украины проиграл российскому лидеру со счетом “0:26”.

“Зеленский проиграл по всем пунктам. Путин обыграл его по всем возможным пунктам. Там нет ни одного выигрыша. Зеленский оказался слабее, чем Путин думал”, – пояснил он.

По мнению Илларионова, Владимиру Зеленскому сегодня можно посоветовать только лишь никогда больше не вступать в переговоры с Путиным не при каких условиях.

Помимо того, экономист отрицательно отозвался и о результатах работы правительства Алексея Гончарука.

“Снижение промышленного производства в Украине минус 10%. За время действия правительства Гончарука”, – пояснил он.

Андрей Илларионов считает, что Украине сегодня нужен перезапуск правительственной системы.

“Нужно начинать с начала. С новой Рады. С нового Президента. Потому что продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев. За это время промышленность просядет еще дальше. Еще несколько сот тысяч или миллионов украинцев уедут на заработки. А Путин начнет еще одну операцию на Донбассе или в другом месте. Это просто потеря времени, потеря ресурса, потеря самого активного ресурса, который есть. Это люди. Люди будут уезжать из Украины еще с большей скоростью. Еще меньше талантливых, способных, предприимчивых, умных людей будут оставаться здесь. И это означает, что восстановление Украины будет осуществляться еще с большим трудом”, – рассказал специалист.

Помимо того, Илларионов сравнил действующего Президента Украины с последним российским монархом Николаем Александровичем Романовым.

“Те, кто его (Императора Николая II – Ред.) знал, пишут о нем очень позитивно. Очень человечный, душевный, понимающий, стремившийся к миру, ставший инициатором создания Гаагского международного суда. Он действительно ненавидел войну, у него были самые благие намерения. Чем он закончил? Он не только не спас собственную страну, он не только не спас миллионы людей, погибших в кровавой мясорубке революции, гражданской войны и последовавшего террора, потому что пришли бандиты, которые уничтожали миллионами людей. Потому что Николай Александрович не сделал необходимого. Он не сделал даже самого главного. Он не спас даже свою собственную супругу, своих собственных детей. Это иллюстрация того, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Человек, который не понимает, что окружает его, не понимает закономерностей политического экономического и социального развития. Человек, который действительно хочет блага, но не знает, как это сделать, находящийся на высшем государственном посту, не принимающий необходимых решений, принимающий ошибочные решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей”, – пояснил эксперт.

По мнению Илларионова, Зеленский “не знает даже граней того, чего он не знает”.

В то же время экономист посоветовал украинскому правительству и обществу временно “забыть” о Донбассе, заморозив конфликт.

<noscript><iframe title="Андрей Илларионов. Путин, Навальный, Кадыров, Зеленский, Немцов, нефть, Гаага. "В гостях у Гордона"" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/w0DCgbBKdAw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>