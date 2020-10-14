Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, глава государства в окружении охраны возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в центре Киева.

В церемонии принял участие и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Кроме того, Зеленский принял участие в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и присвоении почетных наименований боевым воинским частям. Трансляция мероприятия осуществлялась на официальной Facebook-странице ОПУ.

“Сегодня для каждого украинца чрезвычайно важный и действительно великий день – День защитника Украины. День отважных и несокрушимых, день мужественных и непобедимых. День тех, благодаря кому мы находимся здесь, на своей земле, под своими флагами, в своей свободной и независимой Украине”, – заявил Зеленский.

Он отметил, что война с Россией принесла Украине колоссальные потери, наиболее болезненные из которых – жизни людей. Память погибших почтили минутой молчания.

Он также подчеркнул, что День защитника Украины – это не только мужской праздник.

“Пусть никого не вводит в заблуждение название этого дня – это не только мужской праздник. Среди наших воинов много отважных и сильных женщин и девушек, которые наравне с мужчинами могут мужественно выполнять свой непростой долг”, – заявил глава государства.

Зеленский также проинформировал, что сегодня поедет на восток Украины, где встретится с украинскими бойцами.

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів 14 жовтня

 