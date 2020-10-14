В среду, 14 октября, по случаю Дня защитника Украины президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашей страны.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, глава государства в окружении охраны возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в центре Киева.

В церемонии принял участие и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, Зеленский принял участие в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и присвоении почетных наименований боевым воинским частям. Трансляция мероприятия осуществлялась на официальной Facebook-странице ОПУ.

“Сегодня для каждого украинца чрезвычайно важный и действительно великий день – День защитника Украины. День отважных и несокрушимых, день мужественных и непобедимых. День тех, благодаря кому мы находимся здесь, на своей земле, под своими флагами, в своей свободной и независимой Украине”, – заявил Зеленский.

Он отметил, что война с Россией принесла Украине колоссальные потери, наиболее болезненные из которых – жизни людей. Память погибших почтили минутой молчания.

Он также подчеркнул, что День защитника Украины – это не только мужской праздник.

“Пусть никого не вводит в заблуждение название этого дня – это не только мужской праздник. Среди наших воинов много отважных и сильных женщин и девушек, которые наравне с мужчинами могут мужественно выполнять свой непростой долг”, – заявил глава государства.

Зеленский также проинформировал, что сегодня поедет на восток Украины, где встретится с украинскими бойцами.