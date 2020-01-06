Украинцы в соцсетях пишут, что президент Украины Владимир Зеленский встречался с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Они нашли схожесть в интерьерах.

На это обратили внимание пользователи соцсети Facebook.

“Я прям очень надеюсь, что народ не держат за идиотов. и очень надеюсь, что это просто похожий интерьер, и снимали не во время ужина в ресторане”, – написал Владислав Гапон на своей странице в Facebook.

Он также сравнил фотографии отеля и со встречи Зеленского с главой МИД Омана.

Фото: Владислав Гапон / Facebook

#Буквы проверили фотографии отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel и действительно нашли схожесть интерьеров meeting room в “комплектации” для обеда/ужина и фото со встречи с министром.

Схожесть в интерьерах есть и с номерами отеля.

Стоит также отметить, что фотографии со встречи Зеленского очень похожи на интерьер МИД Омана. Соответствующие фотографии опубликованы в оманских СМИ.

Ранее Oman Observer, одно из ведущих англоязычных изданий Султаната Оман, сообщило, что с оманской стороны ранее не было никаких анонсов относительно визита на высшем уровне Президента Украины Владимира Зеленского.