На это обратили внимание пользователи соцсети Facebook.
“Я прям очень надеюсь, что народ не держат за идиотов. и очень надеюсь, что это просто похожий интерьер, и снимали не во время ужина в ресторане”, – написал Владислав Гапон на своей странице в Facebook.
Он также сравнил фотографии отеля и со встречи Зеленского с главой МИД Омана.
Фото: Владислав Гапон / Facebook
#Буквы проверили фотографии отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel и действительно нашли схожесть интерьеров meeting room в “комплектации” для обеда/ужина и фото со встречи с министром.
Схожесть в интерьерах есть и с номерами отеля.
Стоит также отметить, что фотографии со встречи Зеленского очень похожи на интерьер МИД Омана. Соответствующие фотографии опубликованы в оманских СМИ.
Ранее Oman Observer, одно из ведущих англоязычных изданий Султаната Оман, сообщило, что с оманской стороны ранее не было никаких анонсов относительно визита на высшем уровне Президента Украины Владимира Зеленского.
- Ранее издание “Страна.ua” опубликовало фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.