Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан поддержал реализацию проекта Южного газотранспортного коридора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Украина поддерживает реализацию проекта Южного газотранспортного коридора. Сегодня мы договорились изучить возможность по поводу его расширения. Это важный фактор диверсификации поставок газа европейским потребителям”, – сказал Зеленский.

Президент Украины также напомнил, что азербайджанская компания SOCAR успешно действует в Украине и подчеркнул необходимость развития транспортных возможностей двух стран.

“Следует в полной мере использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать соответствующую инфраструктуру. Мы согласились активизировать сотрудничество в международных авиационных, автомобильных и железнодорожных перевозках”, – сказал он.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев также назвал переговоры плодотворными. По его мнению, среди азербайджанских предпринимателей наблюдается существенный интерес к Украине.