Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
“Украина поддерживает реализацию проекта Южного газотранспортного коридора. Сегодня мы договорились изучить возможность по поводу его расширения. Это важный фактор диверсификации поставок газа европейским потребителям”, – сказал Зеленский.
Президент Украины также напомнил, что азербайджанская компания SOCAR успешно действует в Украине и подчеркнул необходимость развития транспортных возможностей двух стран.
“Следует в полной мере использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать соответствующую инфраструктуру. Мы согласились активизировать сотрудничество в международных авиационных, автомобильных и железнодорожных перевозках”, – сказал он.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев также назвал переговоры плодотворными. По его мнению, среди азербайджанских предпринимателей наблюдается существенный интерес к Украине.
- Перед визитом Владимира Зеленского в Баку Украина выдала азербайджанского активиста Эльвина Исаева.