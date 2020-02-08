Об этом он написал в Twitter на личной странице.
Также Президент страны просил понтифика о помощи в освобождении украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и России.
Зеленский подчеркнул, что понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.
“Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после “Норманди” в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине”, – написал Зеленский.
- Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 февраля, поедет с официальным визитом в Ватикан для встречи с представителями Святого Престола.