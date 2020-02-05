Президент Украины Владимир Зеленский встретится с фракцией "Слуги народа" перед голосованием по законопроекту за открытие рынка земли.

Об этом сообщил #Буквам глава фракции Давид Арахамия.

“Да, он встретится, но еще не определились со временем – либо это будет вечером, либо завтра утром”, – отметил депутат.

Арахамия уточнил, что в зале заседаний Парламента президента во время рассмотрения законопроекта не будет.

“Зачем ему там быть, если трибуна будет заблокирована?” – спросил Арахамия.

По его словам, если депутаты не успеют рассмотреть законопроект по земле в четверг и пятницу (6 и 7 февраля), то рассмотрение перенесут на следующую пленарную неделю.

Как известно, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию. В общей сложности было подано более 4 тысяч поправок.

В законопроекте были учтены следующие основные правки:

– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;

– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;

– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;

– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.