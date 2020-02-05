Об этом сообщил #Буквам глава фракции Давид Арахамия.
“Да, он встретится, но еще не определились со временем – либо это будет вечером, либо завтра утром”, – отметил депутат.
Арахамия уточнил, что в зале заседаний Парламента президента во время рассмотрения законопроекта не будет.
“Зачем ему там быть, если трибуна будет заблокирована?” – спросил Арахамия.
По его словам, если депутаты не успеют рассмотреть законопроект по земле в четверг и пятницу (6 и 7 февраля), то рассмотрение перенесут на следующую пленарную неделю.
Как известно, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию. В общей сложности было подано более 4 тысяч поправок.
В законопроекте были учтены следующие основные правки:
– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;
– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;
– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;
– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;
– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.
- После открытия в Украине рынка земли гражданам России будет запрещено ее покупать. Кроме того, будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.