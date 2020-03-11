Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие на Донбассе уполномочены давать ответ на провокации российско-оккупационных войск.

Об этом он проинформировал во время церемонии представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана в Киеве.

“Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор. Это не так. И украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора”, – подчеркнул Зеленский.

“Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте”, – добавил он.

Глава государства напомнил, что 10 марта в зоне проведения операции Объединенных сил вражеские войска атаковали украинские позиции, применив оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Враг также обстрелял грузовой автомобиль одного из подразделений ООС, в результате чего погибли трое военнослужащих.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України. Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 11 березня 2020 р.