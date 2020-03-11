Об этом он проинформировал во время церемонии представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана в Киеве.
“Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор. Это не так. И украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора”, – подчеркнул Зеленский.
“Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте”, – добавил он.
Глава государства напомнил, что 10 марта в зоне проведения операции Объединенных сил вражеские войска атаковали украинские позиции, применив оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Враг также обстрелял грузовой автомобиль одного из подразделений ООС, в результате чего погибли трое военнослужащих.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України.
Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України.
Опубліковано Офіс Президента України Середа, 11 березня 2020 р.
- За 10 дней марта в зоне проведения операции Объединенных сил погибли десять украинских военнослужащих. Из них некоторые погибли непосредственно на поле боя, а некоторые – вследствие получения тяжелых ранений.