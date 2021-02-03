Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В начале года рейтинг возглавил Виталий Кличко – 37,5% поддержки. Владимиру Зеленскому же доверяют 35,6% украинцев.

“Больше всего респондентов доверяют В. Кличко (37,5% доверяют и 51,8% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,3%), В. Зеленскому (35,6% против 59,6%, баланс – – 24%), В. Гройсману (30,9% против 54,2%, баланс – -23,3%), Ю. Бойко (28,9% против 48,4%, баланс – -19,5%), С. Притуле (27,3% против 39,1%, баланс – -11,8%), Д. Разумкову (26,6% против 28,6%, баланс – -2,1%), Ю. Тимошенко ( 26,2% против 69%, баланс – -42,8%), О. Ляшко (25% против 68,8%, баланс – -43,8%), П. Порошенко (22,7% против 74,4 %, баланс – -51,7%) и И. Смешко (22,3% против 18,7%, баланс – + 3,7%). Уровень доверия к другим политикам ниже 20%”, – сообщает КМИС.

Если сравнивать процент тех, кто доверяет политику, с аналогичным показателем в декабре 2020 года, наибольшие изменения прослеживаются в случае В. Кличко – рост с 31,8% до 37,5%, В. Гройсмана – рост с 25,4% до 30,9%, Ю. Тимошенко – рост с 16,6% до 26,2%.

С 27 января по 1 февраля 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.