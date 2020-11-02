Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Президент считает, что лучшим путем для решения проблемы с КСУ является самостоятельная подача в отставку всех 15 судей КСУ, которые рассматривали дело о декларировании и Нацагентстве по предупреждению коррупции.

“Я считаю, чтобы, скажем так, выйти из этого конституционного коллапса (и государственного уже)… Я считаю, что, в принципе, самый либеральный выход это… Если судьи видят доверие людей, видят реакцию президента, парламентариев, видят реакцию (самое главное) общества, наших западных партнеров… Они должны сделать выводы и уйти в отставку”, — сказал Зеленский.

По мнению президента, уйти в отставку должны все 15 судей КСУ, но те, кто не поддержал решение о декларировании, будут иметь шанс попасть в новый состав КСУ.

Как сообщалось ранее, решением Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и освободить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.