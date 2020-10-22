Президент Владимир Зеленский заявил, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Об этом он сообщил в интервью “Осень-2020: победы и вызовы” четырем украинским телеканалам.

Однако он отметил, что это пока возможно только на тех территориях Донбасса, которые подконтрольны украинской власти.

“Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска”, – сказал президент.

Он отметил, что свободная экономическая зона поможет Донбассу расти и иметь большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях.

Также Зеленский отметил, что уже сегодня на Донбассе реализуют важные инфраструктурные проекты, но главным вопросом для инвесторов остается “режим тишины” и безопасность на оккупированных территориях.

“Режим тишины” работает. И там сегодня уже большая территория безопасна”, – сказал президент.