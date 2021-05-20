Про це він заявив сьогодні на пресконференції з нагоди двох років своєї каденції.
У глави держави запитали, чи вважає він російську паспортизацію окупованих територій Донбасу їх фактичною анексією.
“Це точно перший крок, тому що те ж саме відбувалося колись у Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. І це велика проблема”, – зазначив Зеленський у відповідь.
Водночас він висловив віру в те, що окуповані території будуть повернуті під контроль України, хоч “цей процес довго йде”.
Варто зазначити, що в квітні цього року Володимир Зеленський оцінив можливість повного захоплення (анексії) Росією українського Донбасу. Він тоді заявив, що “знає, чого хоче” лідер Росії Володимир Путін, але “не хотів би його підштовхувати”.
“Бо завжди є надія на один відсоток, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить. Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас”, – повідомив тоді Зеленський.
- 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
- 2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
- 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.
- Згодом очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, але не від східного кордону України.