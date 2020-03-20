Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Соответствующий указ №99/2020 опубликован на сайте главы государства.

“Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю … ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича – вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины”, – говорится в указе.

Указ подписан Зеленским 19 марта и вступает в силу со дня его опубликования.

Стоит отметить, что до назначения министром Резников занимал должность политического переговорщика от Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

12 марта Кабмин разделил Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на два ведомства. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавил Алексей Резников.