Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, – говорится в указе.
Так, персональные специальные ввели против десяти человек на три года.
Согласно приложению к указу, под санкции попали:
- Бокало Иван Васильевич.
- Пересоляк Валерий Иванович.
- Кушнир Юрий Радулович.
- Еримичук Александр Владимирович.
- Фирманюк Орест Игоревич.
- Альперин Вадим Александрович.
- Чудаков Александр Леонидович.
- Шерман Виктор Бенедиктович.
- Кравченко Александр Николаевич.
- Дидух Владимир Степанович.
Отмечается, что Кабинету министров Украины со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки и другие государства о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщил о введении санкций против “топ-десятки контрабанды”.
Напомним, на одесского бизнесмена Вадима Альперина президент Владимир Зеленский ранее объявлял “охоту”.
В ноябре 2019 года Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что разыскиваемый детективами Национального антикоррупционного бюро “крестный отец контрабанды в Украине” Вадим Альперин сбежал от правоохранителей. Также Глава государства пообещал “ценный подарок” тому, кто предоставит правоохранителям информацию о сбежавшем.
В свою очередь адвокат Вадима Альперина Андрей Федур заявил, что его подзащитный не знал о том, что находится в розыске, и намерен самостоятельно прийти к правоохранителям. В среду, 27 ноября, Вадим Альперин и его адвокат Андрей Федур пришли в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
У здания ведомства Альперин был задержан и арестован с правом на внесения залога в 70 млн гривен. 3 декабря Альперин вышел из СИЗО.
- 25 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 19 компаний в сфере пользования недрами.
- 29 марта Государственная служба геологии и недр аннулировала лицензии 19 компаний, попавших под санкции СНБО.