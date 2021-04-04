Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, – говорится в указе.

Так, персональные специальные ввели против десяти человек на три года.

Согласно приложению к указу, под санкции попали:

  • Бокало Иван Васильевич.
  • Пересоляк Валерий Иванович.
  • Кушнир Юрий Радулович.
  • Еримичук Александр Владимирович.
  • Фирманюк Орест Игоревич.
  • Альперин Вадим Александрович.
  • Чудаков Александр Леонидович.
  • Шерман Виктор Бенедиктович.
  • Кравченко Александр Николаевич.
  • Дидух Владимир Степанович.

Отмечается, что Кабинету министров Украины со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки и другие государства о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщил о введении санкций против “топ-десятки контрабанды”.

Напомним, на одесского бизнесмена Вадима Альперина президент Владимир Зеленский ранее объявлял “охоту”.

В ноябре 2019 года Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что разыскиваемый детективами Национального антикоррупционного бюро “крестный отец контрабанды в Украине” Вадим Альперин сбежал от правоохранителей. Также Глава государства пообещал “ценный подарок” тому, кто предоставит правоохранителям информацию о сбежавшем.

В свою очередь адвокат Вадима Альперина Андрей Федур заявил, что его подзащитный не знал о том, что находится в розыске, и намерен самостоятельно прийти к правоохранителям. В среду, 27 ноября, Вадим Альперин и его адвокат Андрей Федур пришли в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

У здания ведомства Альперин был задержан и арестован с правом на внесения залога в 70 млн гривен. 3 декабря Альперин вышел из СИЗО.