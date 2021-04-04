Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 2 апреля о введении персональных санкций в отношении "лидеров" контрабанды в Украину и связанных с ними компаний.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, – говорится в указе.

Так, персональные специальные ввели против десяти человек на три года.

Согласно приложению к указу, под санкции попали:

Бокало Иван Васильевич.

Пересоляк Валерий Иванович.

Кушнир Юрий Радулович.

Еримичук Александр Владимирович.

Фирманюк Орест Игоревич.

Альперин Вадим Александрович.

Чудаков Александр Леонидович.

Шерман Виктор Бенедиктович.

Кравченко Александр Николаевич.

Дидух Владимир Степанович.

Отмечается, что Кабинету министров Украины со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки и другие государства о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщил о введении санкций против “топ-десятки контрабанды”.

Напомним, на одесского бизнесмена Вадима Альперина президент Владимир Зеленский ранее объявлял “охоту”.

В ноябре 2019 года Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что разыскиваемый детективами Национального антикоррупционного бюро “крестный отец контрабанды в Украине” Вадим Альперин сбежал от правоохранителей. Также Глава государства пообещал “ценный подарок” тому, кто предоставит правоохранителям информацию о сбежавшем.

В свою очередь адвокат Вадима Альперина Андрей Федур заявил, что его подзащитный не знал о том, что находится в розыске, и намерен самостоятельно прийти к правоохранителям. В среду, 27 ноября, Вадим Альперин и его адвокат Андрей Федур пришли в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

У здания ведомства Альперин был задержан и арестован с правом на внесения залога в 70 млн гривен. 3 декабря Альперин вышел из СИЗО.