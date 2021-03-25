Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами. Эти санкции на прошлой неделе утвердил СНБО.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В санкционном списке оказались 19 компаний:

“Гео коннект”;

“Глобал гео инвест”;

“Транс сет гео”;

“Гео пост”;

“Гео вертикаль”;

“Гео таргент”;

“Надра прайд”;

“Гео форс ойл”;

“Гео Стенс”;

“Надра Вест групп”;

“Бест оил компани”;

“Надрапростир”;

“Инфо гео тренд”;

“Еджейн Марко”;

“Эко газ альянс”;

“Епивал энерджи”;

“Юнолит оил”;

“Профи нефтей”;

“Бест гео тех”.

“Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины”, – отмечается в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.