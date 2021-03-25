Об этом сообщает Офис президента Украины.
В санкционном списке оказались 19 компаний:
- “Гео коннект”;
- “Глобал гео инвест”;
- “Транс сет гео”;
- “Гео пост”;
- “Гео вертикаль”;
- “Гео таргент”;
- “Надра прайд”;
- “Гео форс ойл”;
- “Гео Стенс”;
- “Надра Вест групп”;
- “Бест оил компани”;
- “Надрапростир”;
- “Инфо гео тренд”;
- “Еджейн Марко”;
- “Эко газ альянс”;
- “Епивал энерджи”;
- “Юнолит оил”;
- “Профи нефтей”;
- “Бест гео тех”.
“Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины”, – отмечается в указе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
- Ранее Совет нацбезопасности и обороны принял решение о применении персональных санкций против милиционеров, которые предали присягу и работают в РФ, а также нескольких десятков бывших топ-чиновников Украины.