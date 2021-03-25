Об этом сообщает Офис президента Украины.

В санкционном списке оказались 19 компаний:

  • “Гео коннект”;
  • “Глобал гео инвест”;
  • “Транс сет гео”;
  • “Гео пост”;
  • “Гео вертикаль”;
  • “Гео таргент”;
  • “Надра прайд”;
  • “Гео форс ойл”;
  • “Гео Стенс”;
  • “Надра Вест групп”;
  • “Бест оил компани”;
  • “Надрапростир”;
  • “Инфо гео тренд”;
  • “Еджейн Марко”;
  • “Эко газ альянс”;
  • “Епивал энерджи”;
  • “Юнолит оил”;
  • “Профи нефтей”;
  • “Бест гео тех”.

“Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины”, – отмечается в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

  • Ранее Совет нацбезопасности и обороны принял решение о применении персональных санкций против милиционеров, которые предали присягу и работают в РФ, а также нескольких десятков бывших топ-чиновников Украины.