Відповідний указ опубліковано на сайті президента України.
Своїм указом Зеленський запровадив санкції проти 30 фізичних осіб. Це наступні громадяни РФ:
- Горовий Олександр Володимирович, перший заступник Міністра внутрішніх справ РФ, генерал-полковник поліції
- Казакова Валентина Львівна, начальник Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ, генерал-лейтенант поліції
- Адзінов Кирило Олегович, начальник управління з організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ
- Левченко Олег Сергійович, начальник управління з питань міграції Головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, полковник поліції
- Гур’янова Ганна Олексіївна, начальник відділу Управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в м. Новошахтинську
- Хлистов Володимир Олександрович, начальник відділу з питань міграції Відділу Міністерства внутрішніх справ РФ по Неклинівському району Ростовської області
- Агарков Олег Павлович, начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, генерал-лейтенант поліції
- Башкін Олександр Давидович, заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
- Вуколов Всеволод Львович, заступник міністра праці і соціального захисту РФ
- Зубов Ігор Миколайович, статс-секретар – заступник Міністра внутрішніх справ РФ, державний радник РФ 1 класу
- Карлін Олександр Богданович, заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
- Меньщиков Владислав Володимирович, керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки РФ, член урядової комісії РФ з міграційної політики
- Нарусова Людмила Борисівна, член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
- Рукавішнікова Ірина Валеріївна, перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
- Цепкін Олег Володимирович, член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
- Мінін Олексій Валерійович
- Моренець Олексій Сергійович
- Серебряков Євген Михайлович
- Сотніков Олег Михайлович
- Горшков Михайло Костянтинович, академік Російської академії наук
- Моляков Сергій Олександрович
- Ганов Олександр Миколайович
- Риженькін Леонід Кронідович
Та такі громадяни Франції:
- Віржині Жорон (Virginie Joron), депутатка Європейського Парламенту, представниця крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія”
- Лакапель Жан-Лін (Lacapelle Jean-Lin), депутат Європейського Парламенту, представник крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія”
- Олів’є Філіпп (Olivier Philippe), депутат Європейського Парламенту, представник крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія”
Крім цього, до санкційного списку потрапили 78 російських компаній із різними видами діяльності. До прикладу, це ЗМІ “Газета.ру” і ТАСС, “Сибірська нафтогазова компанія”, “Вантажна компанія “Новотранс” і багато інших.
Окремо під санкції потрапив “Будинок відпочинку “Прибережний” ФСБ РФ”, розташований в Криму.
- Нагадаємо, 19 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення про застосування персональних санкцій проти міліціянтів, що зрадили присязі та працюють у РФ, та кількох десятків колишніх топчиновників України. У переліку є Віктор Янукович, Микола Азаров та інші колишні топпосадовці.