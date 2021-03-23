Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 23 березня 2021 року про застосування санкцій.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента України.

Своїм указом Зеленський запровадив санкції проти 30 фізичних осіб. Це наступні громадяни РФ:

Горовий Олександр Володимирович , перший заступник Міністра внутрішніх справ РФ, генерал-полковник поліції

, перший заступник Міністра внутрішніх справ РФ, генерал-полковник поліції Казакова Валентина Львівна , начальник Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ, генерал-лейтенант поліції

, начальник Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ, генерал-лейтенант поліції Адзінов Кирило Олегович, начальник управління з організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ

начальник управління з організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ Левченко Олег Сергійович, начальник управління з питань міграції Головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, полковник поліції

начальник управління з питань міграції Головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, полковник поліції Гур’янова Ганна Олексіївна, начальник відділу Управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в м. Новошахтинську

начальник відділу Управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в м. Новошахтинську Хлистов Володимир Олександрович , начальник відділу з питань міграції Відділу Міністерства внутрішніх справ РФ по Неклинівському району Ростовської області

, начальник відділу з питань міграції Відділу Міністерства внутрішніх справ РФ по Неклинівському району Ростовської області Агарков Олег Павлович , начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, генерал-лейтенант поліції

, начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, генерал-лейтенант поліції Башкін Олександр Давидович , заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва

, заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва Вуколов Всеволод Львович , заступник міністра праці і соціального захисту РФ

, заступник міністра праці і соціального захисту РФ Зубов Ігор Миколайович , статс-секретар – заступник Міністра внутрішніх справ РФ, державний радник РФ 1 класу

, статс-секретар – заступник Міністра внутрішніх справ РФ, державний радник РФ 1 класу Карлін Олександр Богданович , заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва

, заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва Меньщиков Владислав Володимирович , керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки РФ, член урядової комісії РФ з міграційної політики

, керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки РФ, член урядової комісії РФ з міграційної політики Нарусова Людмила Борисівна, член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва

член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва Рукавішнікова Ірина Валеріївна, перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва

перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва Цепкін Олег Володимирович, член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва

член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва Мінін Олексій Валерійович

Моренець Олексій Сергійович

Серебряков Євген Михайлович

Сотніков Олег Михайлович

Горшков Михайло Костянтинович, академік Російської академії наук

академік Російської академії наук Моляков Сергій Олександрович

Ганов Олександр Миколайович

Риженькін Леонід Кронідович

Та такі громадяни Франції:

Віржині Жорон (Virginie Joron), депутатка Європейського Парламенту, представниця крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія”

(Virginie Joron), депутатка Європейського Парламенту, представниця крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія” Лакапель Жан-Лін (Lacapelle Jean-Lin), депутат Європейського Парламенту, представник крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія”

(Lacapelle Jean-Lin), депутат Європейського Парламенту, представник крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія” Олів’є Філіпп (Olivier Philippe), депутат Європейського Парламенту, представник крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія”

Крім цього, до санкційного списку потрапили 78 російських компаній із різними видами діяльності. До прикладу, це ЗМІ “Газета.ру” і ТАСС, “Сибірська нафтогазова компанія”, “Вантажна компанія “Новотранс” і багато інших.

Окремо під санкції потрапив “Будинок відпочинку “Прибережний” ФСБ РФ”, розташований в Криму.