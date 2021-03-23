Відповідний указ опубліковано на сайті президента України.

Своїм указом Зеленський запровадив санкції проти 30 фізичних осіб. Це наступні громадяни РФ:

  • Горовий Олександр Володимирович, перший заступник Міністра внутрішніх справ РФ, генерал-полковник поліції
  • Казакова Валентина Львівна, начальник Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ, генерал-лейтенант поліції
  • Адзінов Кирило Олегович, начальник управління з організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ
  • Левченко Олег Сергійович, начальник управління з питань міграції Головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, полковник поліції
  • Гур’янова Ганна Олексіївна, начальник відділу Управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в м. Новошахтинську
  • Хлистов Володимир Олександрович, начальник відділу з питань міграції Відділу Міністерства внутрішніх справ РФ по Неклинівському району Ростовської області
  • Агарков Олег Павлович, начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, генерал-лейтенант поліції
  • Башкін Олександр Давидович, заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
  • Вуколов Всеволод Львович, заступник міністра праці і соціального захисту РФ
  • Зубов Ігор Миколайович, статс-секретар – заступник Міністра внутрішніх справ РФ, державний радник РФ 1 класу
  • Карлін Олександр Богданович, заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
  • Меньщиков Владислав Володимирович, керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки РФ, член урядової комісії РФ з міграційної політики
  • Нарусова Людмила Борисівна, член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
  • Рукавішнікова Ірина Валеріївна, перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
  • Цепкін Олег Володимирович, член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
  • Мінін Олексій Валерійович
  • Моренець Олексій Сергійович 
  • Серебряков Євген Михайлович 
  • Сотніков Олег Михайлович 
  • Горшков Михайло Костянтинович, академік Російської академії наук
  • Моляков Сергій Олександрович 
  • Ганов Олександр Миколайович
  • Риженькін Леонід Кронідович

Та такі громадяни Франції:

  • Віржині Жорон (Virginie Joron), депутатка Європейського Парламенту, представниця крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія”
  • Лакапель Жан-Лін (Lacapelle Jean-Lin), депутат Європейського Парламенту, представник крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія”
  • Олів’є Філіпп (Olivier Philippe), депутат Європейського Парламенту, представник крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія”

Крім цього, до санкційного списку потрапили 78 російських компаній із різними видами діяльності. До прикладу, це ЗМІ “Газета.ру” і ТАСС, “Сибірська нафтогазова компанія”, “Вантажна компанія “Новотранс” і багато інших.

Окремо під санкції потрапив “Будинок відпочинку “Прибережний” ФСБ РФ”, розташований в Криму.