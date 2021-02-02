Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 43/2021” О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, – говорится в сообщении.

“Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке”, – сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к гражданину Украины Тарасу Козаку, пяти региональных телеканалов, вещающих под логотипом “112 Украина” ( “Новый формат”, “Ариадна ТВ”, “ТВ Выбор”, “Партнер ТВ” и “Лидер ТВ”) телерадиокомпании “112-ТВ”; “Новости 24 часа”, что вещает под логотипом “NEWSONE”, “Новые коммуникации”, что вещает под логотипом ZIK.

Санкции в отношении всех телеканалов предусматривают:

блокирование активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности; запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины; прекращение предоставления услуг по ретрансляции / распространения телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования; полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированными резидентами иностранного государства; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами; другие санкции, соответствующие принципам их применения.