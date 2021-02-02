Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
“Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 43/2021” О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, – говорится в сообщении.
“Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке”, – сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к гражданину Украины Тарасу Козаку, пяти региональных телеканалов, вещающих под логотипом “112 Украина” ( “Новый формат”, “Ариадна ТВ”, “ТВ Выбор”, “Партнер ТВ” и “Лидер ТВ”) телерадиокомпании “112-ТВ”; “Новости 24 часа”, что вещает под логотипом “NEWSONE”, “Новые коммуникации”, что вещает под логотипом ZIK.
Санкции в отношении всех телеканалов предусматривают:
- блокирование активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
- запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
- прекращение предоставления услуг по ретрансляции / распространения телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
- полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированными резидентами иностранного государства;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
- другие санкции, соответствующие принципам их применения.
- Как известно, в 2019 году бывший народный депутат Украины Тарас Козак (фракция партии “Оппозиционный блок”), владелец телеканалов “112 Украина” и NewsOne, стал владельцем телеканала ZIK. Козак является соратником главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За життя”, однако Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не смог доказать связь Виктора Медведчука с покупкой телеканалов.