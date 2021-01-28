Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций. Санкции вводят против юридических и физических лиц из России.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 “О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие Указом Президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т (прилагается, тайно, без абзацев 14, 15, 16 – несекретно) “, – говорится в указе.

Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО положили на Секретаря Алексея Данилова.

Однако сам санкционный список в Офисе президента не опубликовали. Кроме того, одно из решений СНБО — засекречено.

Министерство иностранных дел Украины проинформировало партнеров из Европейского союза, США и других государств о введении санкций против России.