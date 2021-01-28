Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 “О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие Указом Президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т (прилагается, тайно, без абзацев 14, 15, 16 – несекретно) “, – говорится в указе.
Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО положили на Секретаря Алексея Данилова.
Однако сам санкционный список в Офисе президента не опубликовали. Кроме того, одно из решений СНБО — засекречено.
Министерство иностранных дел Украины проинформировало партнеров из Европейского союза, США и других государств о введении санкций против России.
- В ноябре США расширили антироссийские санкции, введя ограничения против еще трех организаций из Российской Федерации. Под американские санкции попали Nilco Group, “Авиазапчасти” и Общество с ограниченной ответственностью “Элекон”.
- В октябре администрация Соединенных Штатов Америки включила в санкционный список российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton.
- Ранее государственный секретарь США Майк Помпео призвал все страны мира поддержать Америку, чтобы привлечь к ответственности шестерых российских офицеров-хакеров из ГРУ, обвиняемых в киберпреступлениях.