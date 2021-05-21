Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Рішення про запровадження цих санкцій РНБО ухвалила тиждень тому, 14 травня. Повідомляючи про відповідне рішення президент акцентував на тому, що під санкції потрапили 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі, та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами”. За його словами, більшість з них перебувають за кордоном, на волі в Україні перебуває 17 осіб.

Загалом санкційний список містить 674 імені, санкції проти осіб, що до нього потрапили, за деякими винятками безстрокові. Причини застосування санкції щодо тих чи інших осіб в документі не повідомляються.

Серед тих, проти кого запровадили санкції — ватажки “ЛНР” та “ДНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник, “прем’єр” окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов.

Санкції проти Пушиліна передбачають:

блокування активів;

обмеження або повне припинення торговельних операцій, польотів Україною;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

анулювання або зупинення будь-яких ліцензій та дозволів, заборону їхньої видачі;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

тощо.

Крім цього, за рішення РНБО має бути заблокований доступ до широкого переліку вебресурсів, пов’язаних з Пушиліним та “ДНР”.

При цьому санкції щодо Пасічника та Аксьонова передбачають виключно блокування доступу до пов’язаних з “ЛНР” та окупаційною “владою” Криму вебресурсів. Інші заходи щодо цих двох осіб були застосовані в березні.

Нагадаємо, в березні Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення про застосування персональних санкцій проти міліціянтів, що зрадили присязі та працюють у РФ, та кількох десятків колишніх топчиновників України.