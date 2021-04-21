Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
Як повідомлялося, після засідання РНБО 15 квітня Зеленський анонсував другий пакет персональних санкцій проти осіб, що можуть бути причетними до контрабанди.
У рішенні про застосування санкцій, яке президент увів в дію своїм указом 21 квітня, зазначені 13 фізичних осіб. Деякі особи з цього переліку — бізнесмени, решта — колишні держслужбовці. Про деяких із них є чимало матеріалів у ЗМІ, що позиціюються як викривальні, про інших — жодної згадки щодо контексту санкцій.
Ось повний список підсанкційних осіб:
- Амірханян Араік Хачікович (громадянин Вірменії та України), бізнесмен, спеціалізується на будівництві доріг;
- Куршутов Сєяр Османович (громадянин України, Київ);
- Черепинський Олександр Юхимович (громадянин України, Харків);
- Кукоба Едуард Якович (громадянин України, Мукачеве);
- Доронін Олег Володимирович (громадянин України, Київ);
- Мелконян Тигран Сасунікович (громадянин України, Одеса);
- Полуситок Володимир Михайлович (громадянин України, Львів), колишній працівник Львівської митниці (2017-2020);
- Амінєв Денис Марселович (громадянин України, Одеса), колишній співробітник Одеської митниці;
- Сердюк Сергій Павлович (громадянин України, Одеса), колишній прокурор;
- Грібанов Михайло Олександрович (громадянин України, Київ), у 2020 році був очільником Одеської митниці;
- Попов Андрій Юрійович (громадянин України, зареєстрований в АР Крим);
- Богданов Олег Валерійович (громадянин України, зареєстрований в Каховці);
- Дворак Юрій Миколайович (громадянин України, Київ), колишній очільник київської митниці.
Також санкції застосовано проти 95 юридичних осіб. З повним переліком можна ознайомитися тут. Серед них чимало українських підприємств та представництв іноземних компаній України. З російською реєстрацію лише дві компанії — Товариство з обмеженою відповідальністю “Строітєльная компанія “Дорлідер” та Товариство з обмеженою відповідальністю “Граніт-001”. Усі санкції запроваджено на термін у три роки.
- 2 квітня президент України Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони України сповістив про запровадження санкцій проти “топ-десятки контрабанди”.
- Згодом в РНБО оголосили перелік осіб, що потрапили до санкційного списку.
- Зеленський увів санкції в дію вже 4 квітня.