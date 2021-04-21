Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки і оборони, рішення про застосування яких було ухвалено 15 квітня.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Як повідомлялося, після засідання РНБО 15 квітня Зеленський анонсував другий пакет персональних санкцій проти осіб, що можуть бути причетними до контрабанди.

У рішенні про застосування санкцій, яке президент увів в дію своїм указом 21 квітня, зазначені 13 фізичних осіб. Деякі особи з цього переліку — бізнесмени, решта — колишні держслужбовці. Про деяких із них є чимало матеріалів у ЗМІ, що позиціюються як викривальні, про інших — жодної згадки щодо контексту санкцій.

Ось повний список підсанкційних осіб:

Амірханян Араік Хачікович (громадянин Вірменії та України), бізнесмен, спеціалізується на будівництві доріг;

Куршутов Сєяр Османович (громадянин України, Київ);

Черепинський Олександр Юхимович (громадянин України, Харків);

Кукоба Едуард Якович (громадянин України, Мукачеве);

Доронін Олег Володимирович (громадянин України, Київ);

Мелконян Тигран Сасунікович (громадянин України, Одеса);

Полуситок Володимир Михайлович (громадянин України, Львів), колишній працівник Львівської митниці (2017-2020);

Амінєв Денис Марселович (громадянин України, Одеса), колишній співробітник Одеської митниці;

Сердюк Сергій Павлович (громадянин України, Одеса), колишній прокурор;

Грібанов Михайло Олександрович (громадянин України, Київ), у 2020 році був очільником Одеської митниці;

Попов Андрій Юрійович (громадянин України, зареєстрований в АР Крим);

Богданов Олег Валерійович (громадянин України, зареєстрований в Каховці);

Дворак Юрій Миколайович (громадянин України, Київ), колишній очільник київської митниці.

Також санкції застосовано проти 95 юридичних осіб. З повним переліком можна ознайомитися тут. Серед них чимало українських підприємств та представництв іноземних компаній України. З російською реєстрацію лише дві компанії — Товариство з обмеженою відповідальністю “Строітєльная компанія “Дорлідер” та Товариство з обмеженою відповідальністю “Граніт-001”. Усі санкції запроваджено на термін у три роки.