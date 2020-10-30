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Зеленский ввел в действие решение СНБО по КСУ: какой план действий

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО по восстановлению доверия к конституционному судопроизводству.

Пятница, 30 октября 2020, 00:24

Об этом сообщили в пресс-службы Главы государства.

Как сообщалось ранее, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения Конституционного суда, который отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Вечером в четверг Зеленский подписал указ №477/2020, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О принятии мер по восстановлению нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству”, принятое во время этого заседания.

В решении СНБО отмечается, что Кабинет Министров должен безотлагательно принять меры, чтобы восстановить доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кабинет Министров уже опубликовал соответствующее постановление, НАПК возобновило доступ к реестру.

Также правительство должно решить вопрос доступа НАПК к системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации, необходимой для выполнения полномочий.

СНБО также рекомендует начать подготовку проекта закона о восстановлении добродетели конституционного судопроизводства в интересах народа Украины. Законопроект должен будет определен президентом как неотложный.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

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В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.

  • В Евросоюзе считают скандальное решение КСУ основанием для приостановления “безвизовых”. Однако в Кабмине уверяют, что угрозы нет.
  • Политолог Виктор Таран в статье для #Букв рассказал о возможных последствиях такого решения КСУ.
Теги: Владимир Зеленский, рішення КСУ, Конституционный суд Украины, РНБО

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