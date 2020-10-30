Зеленский ввел в действие решение СНБО по КСУ: какой план действий

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО по восстановлению доверия к конституционному судопроизводству.

Об этом сообщили в пресс-службы Главы государства.

Как сообщалось ранее, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения Конституционного суда, который отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Вечером в четверг Зеленский подписал указ №477/2020, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О принятии мер по восстановлению нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству”, принятое во время этого заседания.

В решении СНБО отмечается, что Кабинет Министров должен безотлагательно принять меры, чтобы восстановить доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кабинет Министров уже опубликовал соответствующее постановление, НАПК возобновило доступ к реестру.

Также правительство должно решить вопрос доступа НАПК к системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации, необходимой для выполнения полномочий.

СНБО также рекомендует начать подготовку проекта закона о восстановлении добродетели конституционного судопроизводства в интересах народа Украины. Законопроект должен будет определен президентом как неотложный.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.