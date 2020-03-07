Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian пошутил, что наша страна стала на сторону демократии, а потому "вешать людей" нельзя, хотя иногда "очень хочется".

Об этом идет речь в материале издания.

Так, в статье отмечается, что “многие в Киеве” воспринимают последние перестановки в Правительстве Украины как “признак того, что старые олигархические игроки восстанавливают свое влияние”. В материале также указано, что “украинские олигархи продолжают обладать огромной властью”.

Журналисты предположили, что телевизионный персонаж Зеленского, Василий Голобородько из “Слуги народа”, “приказал бы повесить или расстрелять” олигархов, но “настоящий Зеленский должен работать с ними, прося их вкладывать деньги дома и финансировать государственные проекты, когда их об этом попросят”.

“Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей… Хотя! Иногда ты действительно хочешь. А знаете почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее”, – заявил Зеленский в интервью.

На это отреагировала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, поспешив добавить, что это только шутка. Зеленский согласился с ней, что пошутил.

“Мы шутим”, – заявила его пресс-секретарь, выглядя несколько обеспокоенной. “Конечно, мы шутим”, – заявил Зеленский.

Глава государства также выразил мнение, что олигархи могут иметь определенную отведенную роль в обществе, но не главную, и не должны влиять на политику.