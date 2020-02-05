Президент Украины Зеленский в письме лидеру Китая Си Цзиньпину выразил поддержку и соболезнования китайскому народу в связи с эпидемией атипичного коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни”, – сказано в письме Зеленского руководителю Китая.

При этом Президент Украины также пожелал больным скорейшего выздоровления и выразил уверенность, что Китайская Народная Республика преодолеет болезнь.

“В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины”, – заявил Зеленский.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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