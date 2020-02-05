Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
“В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни”, – сказано в письме Зеленского руководителю Китая.
При этом Президент Украины также пожелал больным скорейшего выздоровления и выразил уверенность, что Китайская Народная Республика преодолеет болезнь.
“В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины”, – заявил Зеленский.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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- По состоянию на утро 4 февраля количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV из Китая превысило отметку 19 тысяч. При этом количество летальных случаев превысило 420 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.