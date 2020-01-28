Зеленский вывел директора «Нафтогаза» из набсовета «Укроборонпрома»

Соответствующий указ №23/2020 опубликован на сайте Главы государства.

“В соответствии со статьей 5 Закона Украины “Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе” постановляю: … прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна “Укроборонпром” Ю.Витренко”, — говорится в указе.

Сам Юрий Витренко в Facebook сообщил, что ранее сам обратился к Президенту с просьбой вывести его из состава наблюдательного совета концерна.

“Еще 15 января этого года я формально обратился к Президенту Украины с просьбой прекратить мои полномочия члена Наблюдательного совета “Укробронопром”. Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее — что я могу, и я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую”, — написал он.