28 января

00:00 Зеленский вывел директора «Нафтогаза» из набсовета «Укроборонпрома»

27 января

23:36 Верховный суд разрешил администрации Трампа усложить выдачу Грин-карт
23:19 Офис Генпрокурора сообщил о мошенниках, которые требуют от чиновников нарушить закон
22:50 Убийство журналиста Сергиенко: прокуроры направили обвинительный акт в суд
22:35 Китайский коронавирус зафиксировали на Шри-Ланке
22:14 Украинские военные на Донбассе взяли в плен разведчика «ДНР»
21:55 В Болгарии суд арестовал подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк Алексея Левина
21:41 Порошенко инициировал принятие Европарламентом резолюции в поддержку Украины
21:19 Политолог раскрыл секреты популярности кандидата-демократа Берни Сандерса 
20:45 Столицу Казахстана засыпало снегом: введено чрезвычайное положение
20:16 Суд арестовал подозреваемого в ограблении автомобиля певицы Maruv
20:03 В Пекине зафиксировали первую смерть от коронавируса nCoV-2019
19:48 Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с новым коронавирусом
19:03 Акция «за русский язык» в Харькове закончилась дракой: видео
18:45 SkyUp досрочно вывезет туристов из Китая и приостановит рейсы
18:01 42 нардепа пропустили половину голосований Рады в январе — КИУ
17:39 Правоохранитель получал услуги орального секса, чтобы разоблачить нелегальное заведение
17:35 Боевики на Донбассе обстреляли свои позиции с целью провокации — штаб ООС
17:23 В «Укрпочте» заверили, что китайский коронавирус не распространяется через посылки
16:56 Зеленский поддержал обращение о признании Шептицкого Праведником народов мира
16:29 Лещенко возглавил Антикоррупционный комитет «Укрзализныци»
15:47 В Ровенской области от осложнений гриппа умер мужчина
14:29 Гибель Коби Брайанта: как звезды чтят память знаменитого баскетболиста
13:58 Для привлечения Трубы к ответственности информации недостаточно, – глава профильного комитета
13:14 Украина обжаловала в ПАСЕ полномочия российской делегации
13:07 У всех людей в ГПУ есть этический конфликт интересов, – Монастырский
12:55 Аваков не консультирует Зеленского по законам, – Монастырский

Зеленский вывел директора «Нафтогаза» из набсовета «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский вывел директора директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко из наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром". 

Вторник, 28 января 2020, 00:00

Соответствующий указ №23/2020 опубликован на сайте Главы государства.

“В соответствии со статьей 5 Закона Украины “Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе” постановляю: … прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна “Укроборонпром” Ю.Витренко”, — говорится в указе.

Сам Юрий Витренко в Facebook сообщил, что ранее сам обратился к Президенту с просьбой вывести его из состава наблюдательного совета концерна.

“Еще 15 января этого года я формально обратился к Президенту Украины с просьбой прекратить мои полномочия члена Наблюдательного совета “Укробронопром”. Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее — что я могу, и я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую”, — написал он.

  • 11 октября Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил исполнительного директора НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко членом наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром”.
Теги: Владимир Зеленский, Витренко, Укроборонпром

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!