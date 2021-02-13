14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Владимир Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактум.

“Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов”, – говорится в сообщении.

Елена Зеленская встретится с министром культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Нуро бинт Мухаммад Аль Каабе, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Как сообщалось ранее, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.

По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся Президенту не менее 2,5 млн гривен.

В конце января стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский осуществил поездку за чьи-то частные средства. Чьи именно было неизвестно.

Спустя 3 месяца после поездки в ОПУ сообщили, что путешествие оплатили супруга президента Елена Зеленская и султанат Омана.