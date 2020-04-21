Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Глава КИУ Алексей Кошель подчеркнул, что за почти год работы Зеленский не выполнил ключевые обещания, при этом многие из тех вещей, в которых он обвинял Порошенко, сейчас можно применить и к нему самому. В частности, почему не остановлена война, почему Украина бедное государство, почему коррупционеры не во тюрьмах, почему воруют в окружении президента, почему на государственных должностях родственники и друзья и почему власть преследует патриотов и волонтеров.

ТОП 10 “стадионных заявлений” Зеленского:

1. “Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?”

КИУ отмечает, что в течение года у Зеленского неоднократно возникали публичные конфликты с добровольцами и участниками войны на Донбассе. Самыми резонансными из них стали конфликты по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, проведение акций протеста “Нет капитуляции”, объявления подозрения для экс-депутата Татьяны Черновол. Ряд волонтерских организаций обвинили его в попытке дискредитировать волонтерское движение и участников войны.

2. “Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при самом богатом президенте за всю историю?”

За время работы Зеленского базовые экономические показатели не улучшились, а некоторые из них ухудшились. По итогам 2019 года промышленное производство сократилось на 0,5 % (в 2018 выросло на 3 %). Торговое сальдо осталось отрицательным – 9,3 млрд. долл. в январе-ноябре 2019. Сельское хозяйство за год выросло на 1,1 % (в 2018 – на 8,1 %), строительство – на 20 % (в 2018 г. – рост на 8,5 %).

В КИУ отмечают, что одной из причин неудовлетворительных экономических результатов стала отставка правительства Алексея Гончарука.

3. “Медицина. Что касается реформы, скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, если доступных цен на лекарства нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет, какая это нафиг реформа?”

По данным опроса КМИС (27-30 марта 2020) 70 % респондентов считают, что власть не является успешной в вопросе обеспечения доступности медицинских услуг для граждан. По данным Фонда Деминициатив и Центра Разумкова (6-11 декабря 2019) лишь 9 % граждан считают, что новая власть начала успешно осуществлять реформу охраны здравоохранения.

При этом, начиная с августа 2019 года, когда было сформировано правительство Гончарука, в Украине сменилось три министра охраны здоровья.

4. “По поводу дорог – мне нечего сказать, потому что нет дорог”.

В сфере строительства дорог новая власть продолжила использовать инструменты, введенные ранее. В частности, было сохранено финансирование Дорожного Фонда, который действует с 2018 года. В 2020 году размер Фонда составил 69 млрд. грн. Также с 1 марта в Украине стартовала программа “Большая стройка”, что предусматривает капитальный ремонт и строительство дорог по всей стране. Однако качественно оценить результаты этой программы пока невозможно.

5. “Наши принципы: снятие неприкосновенности с депутатов”.

3 сентября 2019 года народные депутаты приняли закон № 27-IX о снятии депутатской неприкосновенности. Однако процедура привлечения депутатов к ответственности остается чрезмерно осложненной и отличается от процедуры для обычных граждан. В частности, открыть производство против народного депутата может только Генеральный прокурор и именно с ним потребуется согласовывать большинство действий следователей.

6. Закон об импичменте. Закон об отзыве депутата.

10 сентября прошлого был принят закон № 39-их, регулирующий процедуру импичмента президента. Закона об отзыве депутата принят не был.

7. “Помните ли вы такое слово как люстрация?”

21 мая Зеленский назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана, который ранее работал на должности уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова, а, следовательно, попадал под действие закона об очищении власти. Другой пример – Сергей Тигипко, который также работал в правительстве Азарова, и с которым власть вела переговоры о возможном назначении во властные структуры. Это же касается и переговоров с Валерием Хорошковским, который был главой СБУ во времена беглого президента Виктора Януковича. Факт переговоров подтвердил предыдущий премьер-министр Украины Гончарук.

8. “Почему все ваши люди имеют обе руки?”

Зеленскому не удалось избежать коррупционных скандалов, связанных с его окружением. Так, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видео и передал другие материалы в НАБУ, в которых обвинил председателя Офиса Президента Андрея Ермака и его брата в коррупции и торговли государственными должностями. Несмотря на значительный общественный резонанс, Зеленский публично не отреагировал на это дело. Правоохранители зарегистрировали соответствующие производства.

9. “По поводу господина Коломойского, я вам сразу скажу, все люди, которые нарушают закон, все Свинарчук, Гладковский, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку”.

В первый год президента Зеленского громких коррупционных посадок не произошло. Новой власти не удалось доказать причастность топ чиновников к коррупционным действиям. Отсутствие прогресса в этих вопросах стала одной из причин отставки генпрокурора Руслана Рябошапки. Касательно Олега Гладковского, то в октябре 2019 года он был задержан и ему сообщили о подозрение в злоупотреблении служебным положением. Суд арестовал чиновника, однако после уплаты судебного залога Гладковский вышел из-под ареста.

10. “По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить … И что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. И вы мне задаете такие вопросы, на которые сами должны отвечать – почему война до сих пор не закончилась. Вот такой вы главнокомандующий, спасибо вам за все, что вы сделали”.

Вопрос войны стал одним из приоритетов работы Зеленского. В декабре 2019 года в Париже состоялась встреча Нормандской четверки, на отдельных участках были разведены войска (в районе Золотого), проведено несколько обменов пленными. Однако боевые действия продолжаются: только с начала 2020 года в результате обстрелов погибли 45 военных. При этом только 12 % граждан считают успешными действия властей в вопросе решения конфликта на Донбассе (опрос КМИС, 27-30 марта 2020).