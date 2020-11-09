Об этом сообщили в Офисе президента.

В понедельник, 9 ноября, президент получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. В ближайшее время он будет выполнять свои обязанности дистанционно.

“Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции. У него всегда будут необходимые инструменты и оборудование для связи”, – отметили в Офисе.

Офис президента заверил, что будет сообщать о ходе болезни президента.

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Руководитель ОПУ и его заместители также регулярно сдают ПЦР-тесты на коронавирус. Заместитель председателя Офиса Юлия Ковалив, которая недавно заболела коронавирусом, уже получила отрицательный тест и начинает работать в обычном режиме.