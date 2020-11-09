Об этом сообщили в Офисе президента.
В понедельник, 9 ноября, президент получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. В ближайшее время он будет выполнять свои обязанности дистанционно.
“Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции. У него всегда будут необходимые инструменты и оборудование для связи”, – отметили в Офисе.
Офис президента заверил, что будет сообщать о ходе болезни президента.
Руководитель ОПУ и его заместители также регулярно сдают ПЦР-тесты на коронавирус. Заместитель председателя Офиса Юлия Ковалив, которая недавно заболела коронавирусом, уже получила отрицательный тест и начинает работать в обычном режиме.
- Напомним, в июне стало известно, что супруга президента Владимира Зеленского – Елена Зеленская подхватила коронавирус.
- 16 июня в Офисе президента сообщили, что первая леди госпитализированы в одну из больниц Киева с диагнозом “внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести”.
- В августе первая леди рассказала, как переболела коронавирусом и дала советы, как справиться с этим заболеванием.
- Одновременно сообщалось, что Зеленский и дети также прошли тестирование на коронавирус, их результаты были отрицательными. Однако впоследствии президент рассказал, что его сын болел коронавирусом.