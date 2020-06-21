Поздравление было опубликовано на официальном сайте Офиса президента.

“Сегодня в Украине отмечается День медицинского работника. Официально этот день не имеет такого статуса, но, по моему мнению, это действительно государственный праздник. И для каждого гражданина сегодня как будто день рождения очень близкого человека, украинского врача, который всегда готов прийти на помощь, защитить и спасти твою жизнь. Я поздравляю всех медицинских работников Украины с профессиональным праздником”, – сказал Зеленский.

При этом президент рассказал, что подписал указ наградить 122 медиков и отметил, что ему жаль, что он не может лично наградить врачей из-за карантина. В то же время глава государства заявил, что Украина преодолеет коронавирус благодаря медикам.

По словам президента, расходы на медицину были увеличены на 8 миллиардов гривен, а с 1 сентября зарплата всех медицинских работников будет увеличена на 25, 50 и 70 процентов.

“А значит все медицинские учреждения, которые по причине старой медицинской реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированных и сохранены. Не допущу, чтобы врач теряли работу и искали лучшей судьбы за границей. Я был, есть и всегда буду в хорошем смысле лоббистом интересов каждого украинского медика”, – сказал он.

Помимо того, Зеленский также раскритиковал людей, которые посещают протесты и митинги во время карантина.

“Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Каждый день они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно укротить собственные желания. Желания позагорать на пляже. Повеселиться на концерте. Покричать о мифичной “зраде”, чтобы сделать рейтинги. Потанцевать в ночном клубе”, – подчеркнул президент.