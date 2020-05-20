Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент #Букв.
“Честно говоря, одной каденции мне не хватит”, – сказал Зеленский.
Он добавил, что будет думать о втором сроке, если увидит поддержку людей.
- Напомним, разведение на линии фронта, на дополнительных трех участках, о чем было договорено во время последней встречи в Нормандском формате, не проводилось.
- Сегодня, 20 мая, в Мариинском парке состоится пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. Но сейчас в Киеве дождь, а локацию на открытом воздухе не оборудовали навесами.