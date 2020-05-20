Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент #Букв.

“Честно говоря, одной каденции мне не хватит”, – сказал Зеленский.

Он добавил, что будет думать о втором сроке, если увидит поддержку людей.