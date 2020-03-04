Такое заявление он сделал с трибуны Парламента, комментируя достижения и провалы Правительства Алексея Гончарука, сообщает корреспондент #Букв.

По словам главы государства, за два месяца текущего года невыполнение госбюджета составило почти 16 млрд гривен, из которых 13 – это “провал поступлений от таможни”.

“За два месяца нового года невыполнение госбюджета – почти 16 млрд грн. Мы должны говорить правду. 13 из них – это провал поступлений с таможни. Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла, а нам рассказывали о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой. И сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут”, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что таможня должна собирать денежные средства в госбюджет, а не “лайки в Facebook”.

“Это нужно изменить, очень нужно. Таможня должна собирать, я извиняюсь, не лайки в Facebook, а средства в государственную казну”, – отметил Зеленский.