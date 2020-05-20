Такое заявление он сделал сегодня на пресс-конференции.

По словам Зеленского, несовершенство медреформы показала эпидемия коронавируса COVID-19.

“Что такое реформа? Каждое Правительство, каждый президент приходит и говорит: раньше было плохо, все предыдущие реформы – очень плохие, вот сейчас мы сделаем! Медреформа – там же действительно сделали “первичку”. И она очень неплохая. Медики “первички” довольны. Но это не все медики – раз. Во-вторых, COVID-19 показал: реформа не вышла. Да, там есть нормальные вещи, которые сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимания. И медицински мы оказались просто голыми перед таким вызовом. Вот почему я говорю, что медреформу нужно пересматривать“, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в нынешнем формате медицинская реформа – “не для людей и не для врачей”.

“Посмотрите на заработные платы водителей “скорых”. Они не выходят на митинги, но поверьте, мы их слышим. Ну не может водитель “скорой”, который рискует своей жизнью, работать за 4–5 тыс. гривен. Ну это же неправильная реформа? Мне кажется, что неправильная. Если все психбольницы и тубдиспансеры протестуют потому, что их закрывают, то это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей и точно не для врачей. Она ни для кого. Поэтому и нужно ее пересматривать”, – подытожил Зеленский.