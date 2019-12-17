Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что митингующие и полицейские пострадали из-за политических лозунгов во время протестов против принятия закона о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформ. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Через них пострадали и митингующие, и полицейские”, – написал он.

Президент отметил, что власть прислушивается к людям.

“Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых “элит”. Это я вам гарантирую”, – резюмировал Зеленский.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за столкновений возле Верховной Рады Украины и задержали 26 человек.