Об этом он заявил на брифинге.

Президент приветствует завершение обмена пленными.

“Самое главное – то, что люди дома. Я хочу поблагодарить всех лидеров “нормандской четверки”. Все, о чем договаривались в этом вопросе, выполнены. Освобожден 81 человек. Шестеро остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи. Если они захотят приехать сюда, мы обеспечим их всем необходимым”, – подчеркнул он.

“Первая часть в “нормандском формате” выполнена”. Да, это условия “всех на всех”, условия этого обмена. Мы забрали наших героев. Это было тяжелое решение, политическое. Я считаю, что наши бойцы, военные, журналисты являются нашими героями. Наш приоритет – вернуть их. Я с уважением отношусь к родственникам, которые потеряли родных на Майдане. К сожалению, мы не можем вернуть тех, кто погиб, но мы можем вернуть живых”, – прокомментировал обмен Зеленский.

Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.

Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.