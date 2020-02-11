Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине сейчас не время повышать пенсии.

Об этом Зеленский заявил в ролике “Один рабочий день Президента Украины”, который обнародовал Офис Президента.

“Мы все хотим повышения шахтерам, учителям, медикам… мы должны им увеличивать зарплату. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? Но мы должны понять: мы серьезно увеличиваем пенсии или мы вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны. А вкладывая в экономику, в инфраструктуру страны, у нас есть возможность, чтобы она, может, не в разы росла, но она начнет расти”, – сказал Зеленский.

При этом Президент считает, что увеличение социальных выплат реально в долгосрочной перспективе.

Один робочий день Президента України. Що таке відповідальність для Президента України та яким людям він довіряє? З якої причини важливо, щоб країна перестала функціонувати в ручному режимі? Чому державі вкрай потрібні не лише молоді фахівці, а й ті, яким 40+? На ці та інші важливі питання в рамках одного насиченого робочого дня відверто відповів Володимир Зеленський. Gepostet von Офіс Президента України am Dienstag, 11. Februar 2020

Следует отметить, что с 1 января в Украине минимальная пенсия выросла на 74 гривны и составляет 1638 грн.