Об этом заявил сегодня, выступая в Парламенте, президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент #Букв.

“Более 11 млн пенсионеров. Реальный план по повышению их пенсий, к сожалению, может, и есть где-то, но он коммуникационно отсутствует. Мы ничего не слышали, общество ничего не слышало об этом. Большая часть пенсионеров получают меньше 2 тыс. гривен. Индексация пенсий сейчас не проведена, программа повышения пенсий для людей 80 лет пока не реализована. А мы столько бьемся над этим и столько об этом говорим”, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также назвал Пенсионный фонд “огромной неэффективной машиной”.

“Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая только на свое содержание проедает 5 млрд грн. На фоне этого пенсионеры и другие социально незащищенные категории граждан имеют только один вопрос: а за что так с нами? И что с нами будет дальше?” – отметил он.