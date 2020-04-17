Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет принтера, чтобы "напечатать" средства для помощи бизнесу и населению во время пандемии.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Говоря о том, что в условиях пандемии многие страны оказывают финансовую поддержку бизнесу и населению, выделяя на это крупные суммы средств, Зеленский заявил, что у него “нет принтера”, чтобы напечатать деньги.

“Легче распределять доходы. Во-первых я хочу вам сказать, что… У меня, к сожалению, и у премьер-министра, к сожалению, принтера, который печатает доллары, у нас дома нет”, — заявил он.

Также Зеленский отметил, что богатство Украины — люди, которым необходимо помогать. Он подчеркнул, что для этого Украине необходимо “больше думать и больше работать”, чем другим странам.