Об этом он заявил во время рабочей поездки в Волынскую область.
Зеленский отметил, что назвать стопроцентными расчеты по поводу обучения в школах не могут из-за ситуации с коронавирусом по всему миру.
“Украина не исключение, у нас более или менее второй волны нет, если откровенно говорить. Но всем нужно быть осторожными”, – сказал он.
Зеленский добавил, что Украина технически еще не готова к переходу на дистанционное обучение.
“Если отвечать за сентябрь. В принципе, технически мы еще не готовы (к дистанционному обучению – ред.). Для дистанционного обучения нужно, чтобы у нас 3G и 4G было по всей стране. У нас действительно улучшается связь … Я не знаю пока, насколько мы готовы к дистанционному обучению “, – пояснил глава государства.
На видео с 8 мин 45 с.
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