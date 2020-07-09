Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября, так как для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей стране.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Волынскую область.

Зеленский отметил, что назвать стопроцентными расчеты по поводу обучения в школах не могут из-за ситуации с коронавирусом по всему миру.

“Украина не исключение, у нас более или менее второй волны нет, если откровенно говорить. Но всем нужно быть осторожными”, – сказал он.

Зеленский добавил, что Украина технически еще не готова к переходу на дистанционное обучение.

“Если отвечать за сентябрь. В принципе, технически мы еще не готовы (к дистанционному обучению – ред.). Для дистанционного обучения нужно, чтобы у нас 3G и 4G было по всей стране. У нас действительно улучшается связь … Я не знаю пока, насколько мы готовы к дистанционному обучению “, – пояснил глава государства.

На видео с 8 мин 45 с.