Об этом он написал на своей странице в Facebook, подводя итоги совместной с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой поездки на Донбасс.

В частности, они побывали в Луганской области, где ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги государственного значения Северодонецк – Станица Луганская, которое осуществляется в рамках национальной программы “Большое строительство”.

“Представьте, в 2014-2016 годах в Луганской области построили ноль километров дорог, в 2017-2019-м – несколько десятков. А всего за полгода в этом году – более 130 километров современного дорожного покрытия. Госпожа Соммаруга была поражена, что в Украине строят быстрее, чем в Швейцарии. А я знал, что мы умеем! Просто делать все надо честно и вовремя. А быстро и качественно мы сможем, и “Большая стройка” – доказательство этого!” – написал Зеленский.

Сообщение о том, что президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга “была искренне удивлена” показателями строительства дорог, разместила и пресс-служба Офиса Зеленского. “Украина даже опережает Швейцарию по темпам строительства дорог”, – процитировали Соммаругу в ОПУ.

Как известно, Владимир Зеленский в феврале этого года анонсировал с 1 марта старт проекта “большого строительства” дорог на территории Украины. Отмечалось, что в 2020 году нужно “обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения”, на что предусмотрено “более 85 миллиардов гривен”.

Сегодня в пресс-службе Министерства финансов сообщили, что 35 млрд грн на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог взяли из Фонда борьбы с коронавирусом.

Стоит отметить, что бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказывал в интервью #Буквам, что новая власть преподносит как свои достижения дороги, построенные еще при пятом президенте Петре Порошенко.

“Сейчас очень много хороших заявлений, мы построим 3000-4000-6000 км. Ну, посмотрим по осени, что будет. Просто мне обидно, что до сих пор они запускают те дороги, которые были построены нами. Ни одной новой дороги “зелеными” до сих пор не построено… Они открывают одесскую трассу Киев-Одесса 25 километров. Но забывают, что эта дорога начала строиться белорусами в 2018-2019 годах и просто достроена была в 2020 году. Так же Львов-Пустомыты-Меденичи 45 километров дороги они торжественно открывают в этом году, но из них 39 километров было построено в 2017-2019 годах, а 5 километров было построено в этом году. Они их считают 45 километров или они ее считают как 5 км своих?”, – подчеркивал Омелян.

Он также допускал, что финансовые злоупотребления при строительстве дорог могут составлять 20-30%.