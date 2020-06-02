Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Участники обсудили вопросы оптимизации высших учебных заведений, расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты.

Зеленский подчеркнул, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должны решать вузы.

“Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием”, – заявил президент.

Он отметил, что в Украине учится более 1 млн студентов, и большая их часть не хочет оставаться на родине. А из тех, кто остается, многие не работают по полученной специальности.

Фото: president.gov.ua

“Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?” – обратился Президент к участникам встречи.

Руководители вузов, в свою очередь, отметили важное значение возможностей для развития образования, которые дает новый закон о высшем образовании, привлечении бизнеса к формированию кадров, создании механизмов венчурных фондов, финансировании стартапов и в целом – необходимости законодательных инициатив для преобразования отечественного образования.