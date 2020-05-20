Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть "ни в чем не виновные люди", которые попали под люстрацию, поэтому ее "нужно откорректировать".

Такое заявление он сделал сегодня во время пресс-конференции.

“Относительно люстрации. Есть решение Европейского суда, было решение Венецианской комиссии, что люстрация была незаконной. Дальше все зависит от украинского суда”, – отметил Зеленский.

Он уточнил, что есть люди, в отношении которых действительно нельзя отменять люстрацию, но есть и те, кого люстрировать не стоило.

“Есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. Я в этом уверен, несмотря на то, какие есть решения и где бы они ни были приняты. Я согласен, что некоторые люди действительно попали (под люстрацию, – ред.), которые просто работали во времена Януковича. Мы все жили и как-то работали (во времена Януковича, – ред.). И поэтому я уверен, что там есть люди ни в чем не виновные, которые попали под люстрацию”, – подчеркнул глава государства.

“Я думаю, что это (люстрацию, – ред.) надо откорректировать. Мне кажется, что украинский суд уже был готов к этим изменениям”, – добавил он.