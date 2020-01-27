Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Уточняется, что после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрешила поисковые работы во Львовской области. После этого польская сторона должна в свою очередь восстановить поврежденную могилу украинцев на горе Монастыр.
“Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого и сегодня наши страны с открытым сердцем движутся вперед, в будущее. С этого момента в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет”, – сказал Зеленский.
Также, по словам украинского лидера, в текущем году Украина и Польша совместно планируют провести ряд общих мероприятий.
“Верю, что одним из них станет визит господина президента Дуды в Украину”, – пояснил он.
Также Владимир Зеленский поблагодарил Дуду за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
“Мы имеем полное взаимопонимание и доверие. Верим, что только так и должно всегда быть между нашим странами, между Украиной и Польшей. Польша – наш четвертый наибольший торговый партнер. Я уверен, что польские инвесторы соответствующим образом оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине”, – подчеркнул Президент.
- В ходе рабочего визита в Республику Польша Президент Украины Владимир Зеленский поддержал обращение Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин к центру памяти Холокоста “Яд Вашем” о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания Праведника народов мира.