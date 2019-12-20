Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.
“Вчера Верховная Рада провалила принятие закона про легализацию игрального бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит”, – пишет он.
По мнению Зеленского, лоббисты игрального бизнеса не хотят “играть по прозрачным правилам, работать цивилизованно и платить в бюджет”.
Напомним, что Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что все игорные заведения в стране закроются до 16:00.
- Ранее Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.