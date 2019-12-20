Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня в стране закрываются все игорные залы.

Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

“Вчера Верховная Рада провалила принятие закона про легализацию игрального бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит”, – пишет он.

По мнению Зеленского, лоббисты игрального бизнеса не хотят “играть по прозрачным правилам, работать цивилизованно и платить в бюджет”.

Напомним, что Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что все игорные заведения в стране закроются до 16:00.