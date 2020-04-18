Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине зафиксировано 150 летальных случаев от коронавируса COVID-19, но, по данным Министерства охраны здоровья, сейчас их 133.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, вечером 17 апреля в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” Зеленский сообщил о 150 умерших.

“Статистика, она, к сожалению, правдива. Она такая есть. Сейчас, смотрите, у нас 4,5 тысячи … Ну, немножко больше… заболевших. Из них 150 летальных. 150 летальных”, – сказал он.

Однако, по данным МОЗ, по состоянию на утро 18 апреля, в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. В частности, за сутки зафиксировано 444 новых случая.