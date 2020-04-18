Об этом сообщают #Буквы.
Так, вечером 17 апреля в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” Зеленский сообщил о 150 умерших.
“Статистика, она, к сожалению, правдива. Она такая есть. Сейчас, смотрите, у нас 4,5 тысячи … Ну, немножко больше… заболевших. Из них 150 летальных. 150 летальных”, – сказал он.
Зеленський заявив, що від короновірусу 150 летальних випадків
Зеленський заявив, що в Україні 150 летальних випадків від COVID-19. Це на 25 більше, ніж інформували в МОЗ…
Президент щось знає, чи це так, наперед?🤔
Опубликовано Букви Пятница, 17 апреля 2020 г.
Однако, по данным МОЗ, по состоянию на утро 18 апреля, в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. В частности, за сутки зафиксировано 444 новых случая.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.