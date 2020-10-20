Об этом рассказывают #Буквы.
“Мы начали изготовление новейших образцов вооружения: комплекс управления артиллерийским дивизионом “Оболонь-А”, минометный комплекс “Барс”; артиллерийские боеприпасы, в том числе для реактивных систем. Испытывается реактивная система залпового огня “Ольха-М” и системы реактивных снарядов “Тайфун”. Продолжается модернизация фрегата “Гетман Сагайдачный” и подготовка к испытаниям десантных катеров “Кентавр”. Принято на вооружение противокорабельную крылатую ракету “Нептун”. Мы начинаем строить две государственных украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона”, – сказал Зеленский в парламенте.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал почти сразу и заявил ТАСС, что это может иметь весьма негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе.
При этом он отметил, что заявление Зеленского нужно проанализировать. По его мнению, в выступлении президента Украины не уточнялось, о чьих именно базах идет речь, а они могут быть “самые разнообразные”.
- Сегодня президент Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением к парламенту, в котором говорил о борьбе с COVID-19, предвыборной кампании на местных выборах, сложном 2020-м и другом.