Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде, в котором в том числе сказал о строительстве военно-морских баз для защиты Черноморского региона. В Кремле на это заявление быстро отреагировали.

Об этом рассказывают #Буквы.

“Мы начали изготовление новейших образцов вооружения: комплекс управления артиллерийским дивизионом “Оболонь-А”, минометный комплекс “Барс”; артиллерийские боеприпасы, в том числе для реактивных систем. Испытывается реактивная система залпового огня “Ольха-М” и системы реактивных снарядов “Тайфун”. Продолжается модернизация фрегата “Гетман Сагайдачный” и подготовка к испытаниям десантных катеров “Кентавр”. Принято на вооружение противокорабельную крылатую ракету “Нептун”. Мы начинаем строить две государственных украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона”, – сказал Зеленский в парламенте.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал почти сразу и заявил ТАСС, что это может иметь весьма негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе.

При этом он отметил, что заявление Зеленского нужно проанализировать. По его мнению, в выступлении президента Украины не уточнялось, о чьих именно базах идет речь, а они могут быть “самые разнообразные”.