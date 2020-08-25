Президент Владимир Зеленский в День Независимости Украины объявил о начале информационной кампании по перезапуску бренда Украины Ukraine NOW. Он записал видеообращение, в котором на английском языке обратился к мировому сообществу и рассказал о новой современной Украине.

Об этом сообщает сайт главы государства.

В обращении Зеленский рассказывает о том, что Украина – не страна бедности и коррупции, как о ней говорили ранее. Теперь это новый технологический центр мира, житница Европы с самыми плодородными землями и страна с большим потенциалом для инвестиций и туризма.

“Спешите, самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Украина сейчас – это то, что мы можем создать вместе и вместе выиграть. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас”, – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что перезапуск бренда Ukraine NOW покажет миру новую Украину – с развивающейся экономикой и прогрессивным бизнесом.