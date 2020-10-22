Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине качество лечения больных коронавирусом COVID-19 выше, чем в других странах Европы.

Об этом он сообщил в интервью “Осень-2020: победы и вызовы” четырем украинским телеканалам, сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

“Владимир Зеленский: качество лечения больных COVID-19 в Украине выше, чем в других странах”, – написала Мендель.

На самом деле Зеленский говорил о том, что у нас очень квалифицированные врачи, и статистика смертности самая низкая в Европе.

“Возьмите Францию, Англию, Италию, возьмите другие страны. У нас почти самый низкий в Европе показатель смертности – 1,9% [от количества больных]”, – отметил президент.

Журналисты напомнили ему, что такой показатель связывают в основном с тем, что в Украине меньше делают тестов на коронавирус.

Зеленский возразил, что на самом деле это из-за того, что в Украине врачи действительно знают, как лечить COVID-больных.

“Они быстро научились – итальянцы не просто так приглашали наших медиков”, – сказал президент.