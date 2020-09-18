Об этом он заявил во время общения с журналистами в Тернопольской области.
Президент отметил, что в последние месяцы представители местной начали “воевать” с центральной властью из-за усиления карантина в отдельных местах.
“Я считаю, что если бы не местные выборы, и говорю вам откровенно, заболевания бы у нас было меньше. Я говорю вам правду”, — сказал он.
По мнению президента, жители населенных пунктов ориентируются на поведение местных властей и “ведут себя так же”, что якобы и приводит к увеличению количества больных.
“Всегда люди ориентируются на лидера и в любых маленьких городках … Всегда если они видят, что руководители там даже сел, ОТГ или глава города, мэр… Если мэр выходит и говорит: “Я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, я считаю, что ничего нет ничего страшного, я считаю, что день города можно проводить и собирать по 20-30 тысяч человек”… Люди же видят, ориентируются. И люди себя так ведут. Поэтому ответственность именно на таком руководстве. И сегодня мы с вами видим 3000 (заболевших COVID-19 в Украине ежедневно — ред)”, — добавил Зеленский.
- Напомним, в июле Тернополь был включен в “красную” зону карантина. С 8 августа город перевели в “желтую” зону. Впоследствии он находился в “оранжевой” зоне. Сейчас Тернополь снова в “красной”, однако от 21 сентября по решению от 18 сентября будет внесен в “оранжевой”.
- В сентябре городской совет Ивано-Франковска подал в суд из-за решения Кабинета Министров о включении города в “красной зоны” с жестким карантинными ограничениями. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив. По его словам, власти Тернополя тоже планирует обращаться в суд из-за решения правительства.
- 4 сентября власти Тернополя решили не ужесточать карантин в городе, несмотря на его включение в “красной” зоны.
- Примечательно, что и мэр Тернополя Сергей Надал, и председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш болели коронавирус.