Об этом он заявил во время общения с журналистами в Тернопольской области.

Президент отметил, что в последние месяцы представители местной начали “воевать” с центральной властью из-за усиления карантина в отдельных местах.

“Я считаю, что если бы не местные выборы, и говорю вам откровенно, заболевания бы у нас было меньше. Я говорю вам правду”, — сказал он.

По мнению президента, жители населенных пунктов ориентируются на поведение местных властей и “ведут себя так же”, что якобы и приводит к увеличению количества больных.

“Всегда люди ориентируются на лидера и в любых маленьких городках … Всегда если они видят, что руководители там даже сел, ОТГ или глава города, мэр… Если мэр выходит и говорит: “Я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, я считаю, что ничего нет ничего страшного, я считаю, что день города можно проводить и собирать по 20-30 тысяч человек”… Люди же видят, ориентируются. И люди себя так ведут. Поэтому ответственность именно на таком руководстве. И сегодня мы с вами видим 3000 (заболевших COVID-19 в Украине ежедневно — ред)”, — добавил Зеленский.