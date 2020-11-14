Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "карантин выходного дня" – это шанс избежать полного локдауна в стране.

Такое заявление он сделал в своем новом “влоге из самоизоляции”, который опубликован на Facebook-странице главы государства.

По словам Зеленского, в нынешней ситуации с коронавирусом “идеальных инструментов не существует: есть болезненные и еще более болезненные”. В качестве примера он привел ряд европейских стран (Францию, Германию), которые “вводят полные локдауны”.

“Карантин выходного дня – это шанс избежать полного закрытия. Если у нас есть такой шанс, мы должны им воспользоваться. Фактически речь идет о 6 нерабочих днях”, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства признал, что отдельные сферы бизнеса действительно понесут потери из-за такого решения. Зеленский уточнил, что Правительство “должно предоставить им программы и инструменты поддержки”.

По его словам, отдельные программы уже действуют, но “этого недостаточно”. Зеленский отметил, что Кабинет Министров должен ежедневно думать о том, как помочь малому и среднему бизнесу “пережить эти дни, не закрываться, ни увольнять людей, выстоять”.

“Правительство должно сделать все, чтобы эти три уикенда, эти шесть дней не стали критическими для дальнейшего существования малого и среднего бизнеса”, – сообщил Зеленский.

В то же время он добавил, что есть деньги и бизнес, а есть жизни и здоровье людей.

“Кто-то считал потери, если в рестораны и кино вообще некому будет ходить?” – задал вопрос Зеленский.

Он указал, что по поводу “карантина выходного дня” есть много дискуссий.

“Это можно поддерживать или не поддерживать, но нельзя не понимать, почему именно такое решение было принято”, – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в Украине каждый день новые рекорды по коронавирусу, и уже более 12 тыс. заболевших за сутки.

“Нужно сбить динамику возрастания заболевших. Наши врачи героически противостоят вирусу, но не надо доводить до ситуации, когда им придется выбирать, кого лечить”, – объяснил он.

(На видео – с 1:25)

11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно этому решению, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине разрешено работать только аптекам, магазинам (в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами), АЗС, СТО, операторам почтовой связи, медицинским и ветеринарным клиникам.

В то же время местные власти в некоторых городах Украины отказываются вводить “карантин выходного дня”.