Об этом передает пресс-служба Офиса президента.
Ранее сообщалось, что из-за стремительного роста больных COVID-19 Министерство здравоохранения инициирует введение жесткого карантина выходного дня.
Зеленский считает, что такие ограничения на несколько недель позволят избежать большого увеличения больных и подготовить необходимое количество коек в медучреждениях для людей с COVID-19.
“Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект”, – считает президент.
Он убежден, что сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года “будет далеко не самым плохим”.