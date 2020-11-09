Президент Владимир Зеленский считает, что введение карантина "выходного дня" на несколько недель поможет улучшить эпидситуацию в стране и избежать жесткого локдауна.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Ранее сообщалось, что из-за стремительного роста больных COVID-19 Министерство здравоохранения инициирует введение жесткого карантина выходного дня.

Зеленский считает, что такие ограничения на несколько недель позволят избежать большого увеличения больных и подготовить необходимое количество коек в медучреждениях для людей с COVID-19.

“Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект”, – считает президент.

Он убежден, что сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года “будет далеко не самым плохим”.