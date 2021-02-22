Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не существовало отдельного фонда по борьбе с COVID-19.

Об этом глава государства заявил журналистам в рамках форума “Украина 30”.

По его словам, в этот фонд входили программы, деньги на которые выделялись в порядке приоритетности.

“На строительство дорог, в том числе в больницы, пошло 3 млрд долларов, полученные от” Газпрома “.

По словам Зеленского, если бы пришлось закрыть программы “Большого строительства”, то около 190 000 человек потеряли бы работу.

“Мы ограничили все… Мы не знали, что будет в будущем. Но потом мы поняли, что нужно открывать и по чуть-чуть открывали все программы. При открытии мы ставили приоритеты. Когда все европейские страны теряли рабочие места, мы посчитали, что если закроем программу “Большое строительство”, мы потерям около 190 тыс. рабочих мест”, – сказал президент.

Он подчеркнул, что у Украины не было возможности, как у европейских стран или США, просто взять и выделить деньги на поддержку различных сфер.

“Не существовал отдельный фонд – его не было … “Ковидный фонд” – это были все программы, которые мы объединяли и поставили рамки “нельзя брать оттуда деньги”, – сказал президент.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля выделить дополнительные 126,3 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 на доплаты работникам структур МВД.

Стоит отметить, что ранее Арсен Аваков уже обращался к главе Правительства с просьбами выделить дополнительные средства из COVID-фонда.

В частности, в начале сентября Аваков просил предоставить дополнительные 1,979 млрд гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

В конце мая 2020 года МВД также обращалось к Шмыгалю относительно предоставления около 2,6 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина (и получило эти средства).